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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Zafer Kulesi için önemli proje

    İlimizde turizm potansiyeli giderek artan Göynük'te, ilçenin önemli ziyaret noktası Zafer Kulesi için yapılacak projeyi Belediye Başkanı Kemal Kazan açıkladı.

    07 Ocak 2018 Pazar 09:56
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    Zafer Kulesi için önemli proje

    Haber: Kasım Şahin

    Gerçekleştirilen yatırımlar ve çevresel düzenlemeler ile turizm potansiyeli açısından ilimizin cazibe merkezi haline gele Göynük'te Belediye Başkanı Kemal Kazan öncülüğünde gelişmeler devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında hocası Akşemseddin Hz.  için yaptırılan türbenin de bulunduğu ilçede, önemli ziyaret yerlerinden 1923 yılında Cumhuriyet döneminin ilk Kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılan Zafer Kulesi için Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan önemli bir proje hazırladıklarını açıkladı. Hali hazırda giriş yerlerinin düzenlendiği, ışıklandırmaların yapılacağı ve kuleyi gören bir kafeteryanın yer aldığı Zafer Kulesi'nin bulunduğu yere dar ve dik yokuşlardan çıkılıyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Zafer Kulesi için yaşanan sorunları tespit eden Belediye Başkanı Kemal Kazan, ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlayacak bir proje hazırladıklarını belirtti.

    OTELLER TAMAMEN DOLUYOR

    İnanç turizmi sayesinde hafta sonları otellerin tamamen dolu olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Kazan, “Ziyaretçi akınına uğrayan ilçemizin uğrak noktalarından Zafer Kulesi’nin restorasyonunu tamamladık. Dik bir yamaçta bulunan kulemizin çevre düzenlemesini bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapacak. Bu tür çalışmaları sadece onların yapabildiğini öğrendik” dedi.

    “ASANSÖR YAPACAĞIZ””

    Kuleye ulaşımı kolaylaştıracak proje ile alakalı da bilgiler veren Başkan Kazan, "İlçemiz turizmde giderek gelişen bir yapıya sahip. Bu nedenle ilçemizin daha çok göze hitap etmesi adına düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Zafer Kulesi alanında da çalışmalar yaptık. Yürüyüş alanını mimari olarak uygun taşlarla kapladık. İnşallah kısa zaman sonra ışıklandırmaları da halledeceğiz. Bunun yanı sıra ziyaretçilerimizin kuleye çıkışta zorlandığını tespit ettik. Dar ve dik yokuşlar kuleye araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar için büyük eziyet oluyor ne yazık ki. Bu sorundan hareketle bir karar aldık. Ziyaretçilerin ilçemizi hakim tepeden gören bu noktaya kolaylıkla ulaşabilmeleri için asansör yapacağız. Yine proje kapsamında kuleye araç çıkışını yasaklayacağız. Böylelikle araç sahiplerinin dar sokaklarda zorlanmasının önüne geçecek ve yaya olan ziyaretçilerimizin de yorulmadan burayı görmesini sağlayacağız" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İlimizde, Turizm, Potansiyeli, Giderek, Artan

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