Zahteroğulları “FETÖ”den beraat etti

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu eski Valisi Ahmet Zahteroğulları, hakkında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası “FETÖ üyeliği” suçundan dava açıldı. 15 yıl hapis istemiyle 3 yıldır yargılaması devam eden eski Vali Zahtertoğlulları hakkında mahkeme kararını verdi. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan Zahteroğulları, avukatları ile birlikte katıldı.

Zahteroğulları, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını söyledi. Zahteroğulları’nın avukatları bazı konularda tanık dinletmek istediklerini belirtti, ancak mahkeme heyeti dava kapsamındaki delillerin toplanmış olduğu gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti.

Esasa ilişkin savunma yapan Zahteroğulları, yaklaşık 3 yıldan bu yana yargılamanın sürdüğünü ve hakkında somut bir delil bulunmadığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaptığı müzakere sonucunda delil yetersizliği nedeniyle Zahteroğulları'nın üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçundan beraatine karar verdi. Zahteroğulları, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlığı görevlerini yürütmüş, 2014'ten sonra da Bolu Valisi olarak görev yapmıştı.