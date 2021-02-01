Zam furyası şekeri de vurdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Şeker tarafından yapılan açıklamaya göre, şeker fiyatlarında yüzde 10 artış yapıldı. Bir kilogram kristal şekerin fiyatı KDV hariç 3.57 TL'den 3.93 TL'ye çıkarıldı. 2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3.57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3.8556 TL’ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5.46 TL’ye, KDV dahil 6.44 TL’ye yükseltilmişti. Kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3.93 TL, KDV dahil 4.2444 TL’ye çıkarıldı. 15 fabrikada pancar şekeri üretimi gerçekleştirilen Türkşeker'in şeker zammının ardından özel sektör fabrikalarının da şeker satış fiyatlarını artırmaları bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ESNAFLARI UYARMIŞTI

Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Devam ederseniz ağır cezalar sizi bulabilir" İfadelerine yer vermişti.