1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira olacak. 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak. Ehliyet harcı B sınıfı için 60 lira artarak 477 liraya yükselecek. MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Eski vergi: 646 TL iken 2018’deki vergi tutarı: 742 TL olacak. 1301-1600 cc arası araçlar için vergi tutarı 1035 TL’den 1293 TL’ye yükselecek. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 54,6 liraya yükseldi. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise, 110 lira ceza kesilecek. Çevre temizlik vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 7.2 oranında artırılacak.