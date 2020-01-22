Zam oranı yüzde 22.58

Haber: Ceylan Beykoz

Alkol, tütün satış ve üretimi için gereken izinler kapsamında ödenecek ücretler belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerini İlişkin Usul ve Esaslar Hakkı'nda yönetmelik başta olmak üzere tütün ve alkol yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre bira üretim tesisi kurmak için maktu izin bedeli en az 13 bin 521 TL, şarap üretimi için 45 bin 66 TL olarak belirlendi.

TİCARETE ESAS ÜCRETLER DE BELİRLENDİ

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine yönelik ücretler de yeniden belirlendi. Buna göre bira için yetki belgesi maktu bedeli 27 bin 40 TL oldu. Yine bira için dağıtım belgesi ücreti de 27 bin 40 TL olarak belirlendi.

Son yıllarda evde alkol yapımında da kullanılan daha sonra marketlerde satışına sınırlama getirilen etil alkol üretim tesisi kurmanın ücreti 42 bin 650 TL oldu. Dağıtım ve uygunluk belgesi bedeli de 42 bin 650 TL olarak belirlendi.

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 66 bin 300 TL'ye tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bedeli ise 132 bin 600 TL'ye çıkarıldı.Yaprak sigara kağıdı ithalatı için uygunluk belgesi 4 bin 180 TL oldu.

PERAKENDE SATIŞ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde alkol ve tütün perakende satışı yapmanın ücreti 450 TL’ye, ilçe merkezlerinde 300 TL’ye diğer mahallerde ise 110 TL’ye çıktı. Alkollü içkileri açık olarak satmanın ücreti ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870 TL’ye diğer mahallerde 720 TL’ye yükseltildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 10:12