Zam ÖTV’den düşülecek

Haber: Ceylan Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin fiyatlarına 43 kuruşluk zam yapıldığı duyurdu. Yapılan zam ise pompa fiyatlarına yansımayacak. EPGİS’ten yapılana açıklamaya göre, motorinde 43 KRŞ/LT fiyat artışı yapıldı. Yeni düzenleme 29 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

EPGİS resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle motorine zam geldiğini duyurdu. Paylaşımda, 29 Eylül 2021 tarihinde yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatlarına 43 kuruşluk zam yapıldığı açıklandı.

EPGİS açıklamasının devamında ise zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı, fiyat artışlarının EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağını ifade edildi.