Zam şampiyonu açıklandı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Havaların soğuması ile birlikte kışlık ürünlerin fiyatlarında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ekim ayı bilgilerini açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova’dan oluşan TR42 bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 62,74 ile domates olurken, onu yüzde 48,55 artış ile çocuk kazağı takip etti. Yüzde 43,04 artış ile çocuk botu, yüzde 32,91 artış ile erkek kazağı ve yüzde 32,32 artış ile kabak en çok zamlanan ürünler listesinin ilk 5 sırasında yer aldı.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -28,05 ile Limon olurken onu, yüzde -17,31 ile patlıcan, yüzde -10,01 ile elma, yüzde -7,75 ile havuç ve yüzde -5,53 ile kadın ayakkabısı takip etti.