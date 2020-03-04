Zam şampiyonu Kabak oldu

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamaya göre Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Şubat ayında, %0,53 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,35 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %12,07 oranı ile Türkiye değeri %12,37’nin 0,3 puan altında gerçekleşti. Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,53 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 5. istatistiki bölge oldu. TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova) Bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde %35,73 ile Kabak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-19,09 ile Bot (Kadın için) olmuştur.

Bir önceki aya göre Fiyatı En Çok Artış ve Düşüş Gösteren Maddeler şu şekilde oldu;

Artış gösteren maddeler;

Kabak 35,73 - Sivri Biber 22,90 - Karnabahar 21,97 - Yeşil soğan 20,17 - Su Faturası 17,56

Düşüş gösteren maddeler;

Bot (Kadın için) -19,09 - Kazak (Çocuk için) -15,31 - Kazak (Erkek için) -11,85 - Bot (Erkek için) -10,58 - Domates -10,15