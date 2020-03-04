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Zam şampiyonu Kabak oldu

TUİK tarafından ülke çapında Şubat ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Bolu’nun da içinde bulunduğu TR42 bölgesinde fiyatı en çok artan Kabak oldu.

Zam şampiyonu Kabak oldu

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamaya göre Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Şubat ayında, %0,53 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,35 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %12,07 oranı ile Türkiye değeri %12,37’nin 0,3 puan altında gerçekleşti. Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,53 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 5. istatistiki bölge oldu. TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova) Bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde %35,73 ile Kabak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-19,09 ile Bot (Kadın için) olmuştur.

Bir önceki aya göre Fiyatı En Çok Artış ve Düşüş Gösteren Maddeler şu şekilde oldu;

Artış gösteren maddeler;

Kabak 35,73 - Sivri Biber 22,90 - Karnabahar 21,97 - Yeşil soğan 20,17 - Su Faturası 17,56

Düşüş gösteren maddeler;

Bot (Kadın için) -19,09 - Kazak (Çocuk için) -15,31 -  Kazak (Erkek için) -11,85 -  Bot (Erkek için) -10,58 - Domates -10,15

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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