Zam şampiyonu salatalık

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. Açıklanan bilgiler kapsamında ilimizde, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış gösterirken, Türkiye genelinde bu sayı yüzde 0,86 oldu.

SALATALIKTAN YÜZDE 28,84’LÜK ARTIŞ

İlimizde en çok zam alan manav ürünü yüzde 28,84 ile salatalık oldu. Salatalığı yüzde 16,59 ile patlıcan ve yüzde 15,09 artış ile kabak ve limon takip etti. Yüzde 14,16 artış ile şehir için nakliye ücreti de kendine bu sıralamada yer buldu. Fiyatı en çok düşen manav ürünü ise yüzde -18,31 ile domates olurken onu yüzde -11,66 ile kavun, yüzde -9,37 karpuz, yüzde -8,68 ile erkek için tişörtü ve yüzde -6,64 ile çocuk tişörtü yer aldı.