Zam şampiyonunun fiyatı düştü

Haber: C. Kutay AYKAN

Pazar fiyatları bu hafta da bildiğimiz gibi. Geçen haftanın zam şampiyonu bamyanın fiyatı düşerken, diğer sebze ve meyve fiyatlarında artış gözlemlendi. Bamyanın fiyatı düşerken, kış sebzelerinden olan pırasa ve ıspanağın kilosu ise 5 liradan satışa sunuldu.

Diğer sebze ve meyve fiyatları ise şu şekilde oldu; Semiz otu 5, yerli biber 5, söbe salçalık domates 2, şeftali 5, incir 10-12, dolmalık biber 5, domatesin kilosu 2 ila 3 TL’den satıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 13:26