Zam üstüne zam

Haber: C. Kutay Aykan

Benzin fiyatlarına dün akşam saatlerinde 15 kuruş zam gelmiş ve zam 12 Mart gece yarısından itibaren uygulanarak pompa fiyatlarına yansımıştı. Son zamanlarda sıkça zam gelen benzinde, son yapılan bu zammın ardından 1 gün bile geçmeden Türkiye’de, benzin ve motorin fiyatlarını da belirleyen Akdeniz piyasasında olağanüstü bir hareketlilik yaşanması yeni bir fiyat artışı beklentisi ortaya çıkardı.

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin ton fiyatı 24 dolar arttı. Son 1 ayda benzinin ton fiyatındaki artış 85 dolar oldu. Dün Akdeniz piyasasındaki benzinde oluşan yüzde 4.2 lik artış ile metreküpü 610 dolardan işlem görmesi sonucu bugün benzinde 11 kuruşluk artış beklentisi yarattı.

Avrupa’dan ABD ve diğer bazı ülkelere benzin ihraç edildiğine işaret eden uzmanlar, “Söz konusu talepteki artış da bu gelişmeye neden olabilir” dedi. Yaşanan bu artış, Türkiye için ise zam anlamına geliyor. Eğer hafta içinde benzin fiyatlarının uluslararası piyasada fiyatı gerilemezse pompa fiyatlarına tekrar zam gelecek.