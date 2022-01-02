Zam zam zam her şeye zam

Haber: Ceyelan Beykoz

2022 için belirlenen elektrik tarifeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik tüketimi 150 kilovatsaat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki tarifelere ise yüzde 125 zam geldi.

1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediği bildirildi.

KONUTA YÜZDE 25, SANİYEYE YÜZDE 50

Doğalgazda ise ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.HABERE GİT

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DE ARTTI

Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine zammın yanı sıra çift yönlü tarife uygulaması getirildi. Anadolu Yakası'na geçişte otomobiller için alınan 13,25 liralık ücret tek yön 8,25 lira olarak belirlendi. Bundan böyle Avrupa Yakası'na geçiş için de ücret alınacak. Avrasya Tüneli geçiş ücreti de otomobiller için 46 liradan 53 liraya yükseltildi.HABERE GİT

AKARYAKITA DA ZAM

Yeni yıl da zam gelen bir kalem de akaryakıt fiyatları oldu. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.