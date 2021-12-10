Zaman değişir asalet değişmez

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kadın polisleri ön plana alarak Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım sitesinden 1970’li yıllarda trafik ekiplerinde görev kadın polisler ile 2021 yılında görev yapan kadın polislerin fotoğraflarını paylaşarak; “Zaman değişir asalet değişmez” sloganını paylaştı.

Zaman değişir asalet değişmez


Haber: C. Kutay Aykan

1970’li yıllarda kadın polislerin görev yaptıkları illerin şehir merkezlerinde ekip otolarıyla birlikte çalışmaları Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un paylaştığı anlamlı fotoğrafla birlikte, kadınlarında polis olabileceğini bir kere daha gösterdi.

Emniyet Müdürü Aksoy, sosyal paylaşım sitesinden 1970’li yıllarda görev yapan kadın trafikçiler ile günümüzde Bolu’da 20 yıl aradan sonra kadın trafikçilerin yeniden şehir içinde göreve başlamasıyla ilgili fotoğrafın paylaşımın altına; “Zaman değişir, asalet değişmez” sloganını yazması, büyük ilgi gördü.

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