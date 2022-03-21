Zamlar bitmek bilmiyor

Haber: C. Kutay Aykan

Uçak ve otobüs bilet fiyatlarına artan akaryakıt fiyatları yol geçiş ücretleri, döviz kurları gibi maliyet kalemlerinin de etkisiyle yeni bir zam daha geliyor.

Yaklaşık üç ay önce 499 TL’den 599’TL’ye çıkarılan iç hat uçak tavan bilet fiyatları yüzde 16 zamla 699 TL’ye çıkarıldı. Otobüs bilet fiyatlarına da ortalama yüzde 20 zam hazırlığı yapılıyor. Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre iki sektörün temsilcileri de artışların devam edeceğini belirtti.

Pegasus Hava Yolları CEO’su ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane, geçmişte yaptığı bir açıklamasında tavan fiyatların kademeli artışlarla 899 TL’ye çıkarılmasını talep ettiklerini açıklamıştı. Resmi açıklama olmasa da bazı uçuşlarda fiyatlar 700 TL civarında oluştu. Mehmet Nane, yeni artış için henüz kendilerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını bugün içinde beklediklerini belirtti.

Sektör olarak ortalama yüzde 20 zam yapacaklarını belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise "Sonrasında piyasaları takip edeceğiz ama kısa zamanda bir düzelme görülmüyor gibi" dedi. Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, özellikle üçüncü köprü zorunluluğunun yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini belirtti.