Zamlar üst üste geldi

Haber: Birol Ertunç

Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM) tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim itibariyle geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat düzenlemesi yapıldığı bildirildi. KGM açıklamasında ayrıca, “Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.

TREN VE PTT HİZMETLERİNE ZAM

Öte yandan TCDD Taşımacılık’ın da geleneksel tren bilet fiyatlarında yüzde 20 artırıma gittiği öğrenildi. Zamlanan fiyatlara göre Ankara-İstanbul (Pendik'e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL'den 85.50 TL'ye; Ankara-İstanbul hattı da (Halkalı ya da Bakırköy) 96 TL'ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL'den 37.50 TL'ye çıkarken indirimli bilet fiyatı ise Ankara-Eskişehir 26.50 TL'den 32 TL'ye çıktı.

Son olarak PTT’nin de normal ve diğer gönderi bedellerine yüzde 20 zam yaptığı da bildirildi.