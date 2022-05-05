Zamların önü ardı kesilmiyor

Haber: S. Özge Yücel

Uygulanan zammın şuan için sadece PHİLİP MORRİS marka sigaraya uygulandı. Önümüzdeki günlerde diğer marka sigaralarının zamlanacağı öğrenildi.

Sigaraya zam iddiaları ile güncel sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara ürünlerine 2 liralık bir artış yaparak zamlı fiyattan satışlar başladı. LPG, Mazot, Benzin, Doğalgaz, Elektrik derken sigaraya gelen üst üste zamlar vatandaşları da çileden çıkarttı. Önümüzdeki günlerde doğalgaz ile elektriğe de zam gelmesi bekleniyor.

fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Roll 50: 27,00 TL, Marlboro Edge: 27,00 TL, Marlboro Touch: 28,00 TL, Marlboro: 29,00 TL, Parliament: 29,50 TL, L&M: 25,50 TL, Muratti: 27,00 TL, Muratti BLU: 26,00 TL, Lark: 26,00 TL ve Chesterfield: 25,50 TL