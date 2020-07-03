Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı. Enflasyon Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. Buna göre memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı İSE bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.