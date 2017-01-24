Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan baskında 31 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan şahıslardan 26'sı emniyetteki ifadelerinde "Bizi, M.C.A., İ.T., M.T.Ö, E.K bu suça teşvik etti" demesi üzerine serbest bırakıldı. Zehir tacirlerinden M.C.A., İ.T., M.T.Ö, E.K bu ifadeler üzerine emniyetteki gözaltı işlemlerinin bitmesinin ardından bu gün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

PİŞKİN TACİR

Adliyeye sevk edilen beş şahıstan biri, kapıdan geçiş esnasında gazetecilerin objektiflerine dönüp sırıtarak poz verdi.