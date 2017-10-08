Haber: Semih BAYKAL

İlimizde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda yapılan uygulamada Ankara İstikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 06 plakalı lüks bir otomobili çevrilerek denetlendi. Yapılan denetlemede, Narkotim köpeği Sezar’ın fark etmesi üzerine aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 9 Kilo 818 Gram Toz esrar, 32.94 Gram Kubar Esrar, 60.67 Gram Toz Esrar, 5.95 Gram Plaka Esrar, 2,1 Gram Metamfetamin, 2,45 Gram Tütün ile karışık Esrar Maddesi ile 1 tane de ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Doğu İllerinden getirildiği öğrenilirken, yakalanan Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından H.E. ve M.G. Adliyeye sevk edildi. H.E. ve M.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.