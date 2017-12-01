Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine karşı 2 ilde yaptığı operasyonda, 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 100 adet uyuşturucu hap, 42,36 gram skunk, 15,04 gram hint keneviri tohumu, 3,99 gram esrar ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 6 adet fişek bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda yakalanan 6 kişiden S.D. adlı kadın ile F.G. adlı erkek şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

