Zehir zıkkım olsun

Haber: Okay Özcan

Havasıyla, suyuyla, doğasıyla ülke ve dünya genelinde ilk sırada yerine alan güzel ilimiz, maalesef bazı vurdum duymaz vatandaşlar tarafından çirkinleştiriliyor. At Yaylası, Gölköy çevresinde çevre kirliliğine neden olan yobazlar bu seferde ilimizin en güzel Bolu manzaralı yeri olan Karamanlar Köyü yolunu mekan tutular.

Araçlarıyla bölgeye gelen bu çevre katliamcıları, araçlarıyla geldikleri Karamanlar Köyü yolu üzerinde içkilerini yudumlarken, boş içki şişe ve kutularını da çevreye atmaktan geri kalmadılar. Çevre şişe ve içki kutularıyla dolup taşarken, görülen bu manzara ise utanç vericiydi.