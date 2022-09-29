Zehirlenen işçiden iyi haber

Haber: Ceylan Beykoz

2011 yılında İskefe Holding çatısı altında ilaç, gıda endüstrilerine yenilebilir gıda jelatini ve kolajen hidrolizad üretim faaliyetlerinde bulunan Halavet Gıda, Avrupa’nın en büyük jelatin üretim tesisi sıfatıyla Gerede’ye açılmış, açılışına da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı.

Geçtiğimiz gün Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Halavet jelatin fabrikasının arıtma vana odasını kontrol ederken sızan gaza maruz kalarak zehirlenen Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz adındaki 3 işçi hayatını kaybetmiş, Enes Kayış adındaki işçinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

İYİ HABER GELDİ

Gazdan etkilenen ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Enes Kayış’ın 3 gün sonra gözlerini açtığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Enes Kayış’ın ailesi açıklamasında kendine geldiğini belirterek; “Çok şükür bin şükür, Allah herkesten razı olsun” ifadelerine yer verdiler.