Zehirlenen işçiler taburcu oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dün yaşanan olay sonrası tesisin soğutma sisteminden sızan amonyak gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan işçiler hemen tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi gören işçilerin tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Konuya ilişkin olarak şirket merkezinden alınan bilgide, “Teknik bir arıza sonucu soğutma sisteminde oluşan kısa süreli gaz sızıntısı işletmenin teknik ekipleri tarafından hemen fark edilmiş ve gereken tüm önlemler alınarak sorun iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları çerçevesinde kaynağından çözülmüştür. Birim amirlerimiz her türlü iş güvenliği tedbirini alarak olay yerine 112 Sağlık ve AFAD ekipleri davet edilmiştir. Mesai arkadaşlarımızdan 3’ü kendi imkânlarıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine giderken, 4 işçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye götürülmüştür. Gerekli mercilere bildirimler yapılarak olaydan hafif şekilde etkilenen yedi mesai arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve evlerinde istirahat etmeleri sağlanmıştır.

AFAD ekiplerinin fabrikada yaptıkları ölçüm ve incelemelerde personelimizin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından etkilendikleri belirlenmiş ve sorun giderilmiştir. Yaşanan teknik arıza sırasında hafif şekilde etkilenen mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha sunarız” denildi.