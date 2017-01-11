Haber: Aysun BEYKOZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin zehirlendiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre yurtta kalan 150 kız öğrencinin cuma gününden bu yana benzer şikayetlerden İzzet Baysal Hastanesi'ne başvurdukları ve yapılan incelemeler sonucu öğrencilerin sudan veya yemekten zehirlenmiş olabilecekleri öğrenildi. Ankara'dan gelen gıda mühendisleri ise yaptıkları incelemelerde aynı sonuca vardılar.

MERT KARAGÖZ: "AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"