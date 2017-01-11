Haber: Aysun BEYKOZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin zehirlendiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre yurtta kalan 150 kız öğrencinin cuma gününden bu yana benzer şikayetlerden İzzet Baysal Hastanesi'ne başvurdukları ve yapılan incelemeler sonucu öğrencilerin sudan veya yemekten zehirlenmiş olabilecekleri öğrenildi. Ankara'dan gelen gıda mühendisleri ise yaptıkları incelemelerde aynı sonuca vardılar.
MERT KARAGÖZ: "AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
CHP Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün sosyal medya hesabından iddia ettiği olay ile ilgili yaptığı açıklamada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri Coşkun'dan bir açıklama beklediğini söyleyerek "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören Kardeşlerim Seyyide Nefise yurdunda 100 ü aşkın öğrencinin zehirlendiğini ve hastalandığını bildirdi. Sorumlular her kimse başta AİBÜ rektörü olmak üzere derhal açıklama yapmalıdır. Oradan bir genç kardeşimizin başına her hangi bir durum gelirse bunun bedelini ağır öder" dedi.
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