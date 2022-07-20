Zehirlenme vakaları 71'e ulaştı

Valilik tarafından yapılan son açıklamada zehirlenen vatandaş sayısının 71 olduğu açıklandı. Çaydurt Yuva köyünde yaşanılan zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde başlayan vakalar artarak 9 gündür devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz akşam saatlerinde yayınladığı mesajda, Çaydurt Yuva köyünde 55 kişinin sulardan etkilendiğini açıklamıştı. Gün içinde içme suyundan rahatsızlandığı düşünülen kişi sayısı 71'e yükselirken, 35'i taburcu edildi. Yoğun bakımda bulundan çocuklardan bazıları servise alınırken bazıları da diyaliz tedavisine devam ediliyor. Şuan 40’a yakın kişinin hastanede tedavisi sürdüğü tahmin ediliyor.

ANKARA’DA 6 ÇOCUKTAN 5’İ DİYALİZE BAĞLANDI

Bolu’da yapılan tedavileri ardından birçok çocuk Ankara, Bursa ve İzmit’e de sevk edildi. Çocukların sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin Başhekimi tedavi ettikleri 6 çocuktan 5’inin diyaliz ihtiyacı olduğu klinik tablonun nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Elif Naz Arslan ve 6 yaşındaki Cemre Mazakoğlu'nun anneleri yaşadıklarını anlattı. Huri Arslan, kızının iki gün yoğun bakımda kaldığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

TANJU ÖZCAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hastanede tedavi altına alınan çocukları İzzet Baysal Doğum Ve Çocuk Hastanesi’nde ziyaret etti. Özcan ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, “çok sayıda vaka var. Tam vaka sayısını şuan için tespit edebilmiş değilim. Vakaların tamamı Çaydurt bölgesine ait. Bolu Merkez’den vaka olup olmadığını sordum. Sadece Çaydurt bölgesine bayramda gitmiş olan vatandaşlar dan etkilenenler olabileceğini söylediler. Sebebi tespit edilememiş, şuan 25-30 kadar hastamız diğer şehirlerde, bir o kadar da burada tedavi görüyor.”

HALEN HASTALARIMIZ GELMEYE DEVAM EDİYOR

“Halen daha hastalarımız gelmeye devam ediyor bunu üzülerek paylaşıyorum. Özellikle küçük çocuklarda böbrek yetmezliğine yol açıyormuş. Sebebini bulmaya çalıştıklarını söylediler ama henüz net bir şey yok. Biz de biran önce bir kardeşimizin Ankara’ya sevki ile ilgili bir girişimde bulunacağız. Ankara’da yoğun bakımdan çıkmış olan kardeşlerimiz de var. Ankara’da trombosit yükselmesi, kanlı idrar ve diyaliz aşamasına gelmiş olanlar var” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA

Hastane bahçesinde çocuklarını bekleyen Yuva köyü sakini Ali Karacan, en ufak çocuğunun Ankara’da yoğun bakımda olduğunu belirterek, “böbreklerinde aşırı zedelenme var. Şuan beyin fonksiyonlarına bakılıyor. Eskisi gibi rahat hareket edemiyor. Bolu’dan bilinci kayıp bir şekilde Ankara’ya gitmişti. Diğer çocuğum da ambulansla geliyor. Komşumuzun çocuğu hem yoğun bakımda hem de diyaliz görüyor. Diğer çocuğumu dün hastaneye getirmiştik. Testleri yapıp eve gönderdiler şimdi ile ambulansla tekrar getiriyoruz.”

GÖSTERMELİK İŞ YAPIYORLAR

Karın ağrısı şikâyeti üzerine bir diğer yakınlarını da apandisit ameliyatına alındığını iddia eden Karacan, “burada bir ihmal var. Çocuğumun testleri temiz çıkmıştı dışarıda oturuyordu. Doktor, Vali Bey’i görünce çocuğumu götürüp yatakta serum taktı. Göstermelik iş yapıyorlar. Vali’mize ve Sağlık Müdürü’müze söyledim. Çocuğuma düzgünce bakılsaydı böyle olmayacaktı!”

4 GÜNE GEÇER DEDİLER ANKARA’YA SEVK ETTİLER

Çocuğu yoğun bakımda olan İsmail Akdemir ise, “çocuğum ve kayınbiraderimin iki çocuğu da diyaliz görüyor. Genç yaşlı dinlemiyor. Vakalar halen çıkıyor. Birkaç gün önce ilaç yazıp gönderdiler. 4 güne geçer dediler. Kanlı ishal devam edince tekrardan geldik. Acilen yoğun bakıma aldılar şimdi de Ankara’ya sevk ettiler.”

BELEDİYE’DEN KAYNAKLI DEĞİL

Çaydurt Yuva köyünde incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çaydurt Yuva köyünün Bolu Belediyesi’ne ait bir alan olmadığını belirterek, “Sağlık Bakanı sudan kaynaklı dedikten sonra vatandaşlar belediyeyi aramaya başladı. Yuva köyünün suyu Bolu Belediyesi tarafından verilmiyor. Buradaki su depoları Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılmış” ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİ İÇME SUYU GETİRDİ

Yuva köyünü ziyaret eden DEVA Partisi Bolu İl Başkanı Nadir Gürkan Yetkin, “vatandaşların su kullanmasına müsaade edilmediği için içme suyu ihtiyacı olabileceğini düşündük. Biz de buradaki vatandaşlarımıza içme suyu getirdik” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Reşat Ateş ise “jeofizik mühendisi olarak burada yapılmış olan iki sondajı gezdim. Sondajlarda problem yüzeysel olarak görülmüyor. Hatta sondajlardan depoya su basılıyor. Depolar da temiz görünüyor. Şuanda yapılanlar doğru ve rutin çalışmalar. Herkes görevini yapıyor” açıklamasında bulundu.

ARITMA KULLANDIĞIM İÇİN BİZE BİRŞEY OLMADI

Yuva köyü sakinlerinden Ferhat Yılmaz ise, su arıtma cihazı kullandığını belirterek, “arıtma cihazı kullandığımız için bana ve torunlarıma bir şey olmadı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 19:38