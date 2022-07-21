Zehirlenme vakaları 98’e yükseldi

Bolu Çaydurt Bölgesine bağlı Yuva köyünde, 10 gündür zehirlenme vakaları gün geçtikçe katlanarak artmaya devam ediyor.

Bolu Valiliği konu ile alakalı her gün açıklama yapıyor. Hastalıkların sudan kaynaklandığı tahmin edilen Yuva köyünde, su deposunun boru sistemlerinin değiştirilmesi için çalışman başlatıldı. Kuyudan su çeken pompanın bulunduğu alandaki borular değiştirildi. Şuana dek can kaybı yaşanmayan vakalarda, tam 98 kişi karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.

Konu ile alakalı olarak Bolu Valiliği şu ifadelere yer verdi;

16.07.2022 tarihinden 21.07.2022 tarihine kadar karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle İlimizdeki hastanelere;

· 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere toplamda 98 vatandaşımız başvurmuştur.

· Bu süreç içerisinde 55 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 43 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde hassasiyetle devam etmektedir. Şu ana dek olayda can kaybı yaşanmamıştır.

· Olayla ilgili şikâyetlerin geldiği ilk andan itibaren Valiliğimizin koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran tüm vatandaşlarımız için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

· Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir.

· Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.