Haber: Kasım ŞAHİN

Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çok sayıda kız öğrencinin Cuma gününden bu yana benzer şikayetler nedeniyle İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurmasının ardından zehirlendikleri ortaya çıkmıştı. Dün kamuoyunun haberimizle öğrendiği zehirlenme vakaları için Yurtkur ve İl Sağlık Müdürlüğü konu hakkında inceleme başlattı. Sağlık Müdürlüğünden bir ekip gıda numuneleri alırken, Bolu Belediyesi ekipleri ise yurtta kullanılan çeşmelerden su numuneleri aldı. Alınan numunelerin laboratuar ortamında incelenmesi sürdüğü ve çıkacak sonucun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğü’nün incelemeleri devam ederken gazetemizin edindiği bilgilere göre zehirlenmenin sudan kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu’nun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olmadığı ortaya çıktı. Yurdun Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bir öğrenci barınma merkezi olduğu bildirildi.