Haber: Kasım Şahin

KYK tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumu Seyyide Nefise Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden 6 Ocak 2017 (Cuma) – 12 Ocak 2017 (Perşembe) tarihleri arasında toplam 63 (Altmışüç) öğrenci; “Bulantı”, “Kusma” ve bazı öğrencilerin de “İshal” şikayetleri ile ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Başvuran öğrencilere “Gastroenterit” teşhisi konularak ayaktan tedavi ile gönderilmiştir. Durumu ağır olan, hastaneye yatırılması gereken herhangi bir öğrenci olmamıştır. Bu ishal vakalarının sebebi ile ilgili olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerimizin yaptığı incelemelerde; hijyen şartlarında bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İçme ve kullanma suyuyla ilgili tahlil sonuçları beklenmektedir. Ayrıca gıda kaynaklı olup olmadığı yönündeki incelemeler ve tetkikler de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yürütülmekte olup numunelerin sonuçları henüz neticelenmemiştir.” İfadelerine yer verildi.