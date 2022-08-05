Zehra Kulalı Gezici “Promosyon Sözleşmeleri Güncellensin”

Haber: Ceylan Beykoz

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici banka promosyon sözleşmeleri ile alakalı kamu emekçilerinin ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıya olduğunu anlatan bir açıklama yaptı.

KAMU EMEKÇİLERİ CİDDİ ANLAMDA ZARARLA KARŞI KARŞIYADIR

Başkan Gezici yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, işçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitleleri zamlar altında ezilerek geçim derdine düşmüştür. Yıl başından bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle, daha önce imzalanan ve halen yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle kamu emekçileri ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıyadır.”

RESMİ ENFLASYONUN YÜZDE 80’LERİ AŞTIĞI

“Enflasyonun yüzde 20’nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun yüzde 80’leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirmiştir.”

MİLYONLARCA ÇALIŞAN CİDDİ ANLAMDA MAĞDUR OLMUŞTUR

“Kamu emekçilerinin bankaya yatan maaşlarında ‘enflasyon farkı’ nedeniyle artış olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalmıştır. Promosyon sözleşmelerinin 3-4 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlama bulunmaması nedeniyle milyonlarca çalışan ciddi anlamda mağdur olmuştur. Bankalarla imzalan promosyon sözleşmeleri ekonomide beklenmeyen olağanüstü durumlar (yüksek enflasyon, döviz krizi) nedeniyle yeni koşullara uyarlanmak zorundadır.”

EKLENMEYEN DURUMLAR ORTAYA ÇIKMIŞTIR

“Sözleşmelerin 3 ile 5 yıl gibi uzun süreli olması nedeniyle beklenmeyen durumlar ortaya çıkmıştır. Banka promosyon sözleşmelerindeki koşullar çalışanlar açısından ciddi gelir kayıplarını gündeme getirmiştir. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar, maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları, geçmişe yönelik olanları da kapsayacak şekilde güncellemelidir.”

PROMOSYON SÖZLEŞMELERİ MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARA GÖRE GÜNCELLENSİN

“İktidarın benimsediği sermayeye dost, emekçiye düşman ekonomi politikaları sonucunda bankaların kârlılık oranları yüzde 300’leri aşan oranlarda artmıştır. Bir yandan milyonlarca ücretli çalışan açısından büyük ekonomik kayıplar söz konusuyken, diğer yandan bankaların bilançolarında dikkate değer kar ve kazançların ortaya çıkması, promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullara uygun olarak güncellenmesini gerektirmektedir.”

GEREKLİ ADIMLAR EN KISA SÜREDE ATILMALIDIR

“Resmi verilere göre yıllık tüketici fiyat enflasyonunun (TÜFE) %79,60 ve üretici fiyat enflasyonunun (ÜFE) %144,61 olarak açıklandığı bir ortamda eğitim ve bilim emekçilerinin maaş, ek ders ve diğer ödemelerdeki artışlar dikkate alınarak bankalar ile yapılan promosyon sözleşmeleri yeniden değerlendirilmeli, eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik kayıplarının giderilmesi için gerekli adımlar en kısa sürede atılmalıdır.”