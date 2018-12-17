HABER:Gönül Olutürk

Geçtiğimiz Mart ayında 100 yaşında hayata veda eden Zehra Taşman’ın, hayattayken en büyük isteği kız öğrencilerin iyi eğitim alması, meslek sahibi olmaları ve toplum içerisinde iyi konumlara gelmeleriydi. Genç yaşta evlenmesi nedeniyle bu arzusunu gerçekleştiremeyen Zehra Taşman, çocuklarının en iyi şekilde eğitim almasını sağladı. Bir anlamda kendi arzusunu çocuklarında gerçekleştirdi. Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Üyelerinden olan oğlu Haldun Taşman da annesinin bu arzusunu toplumsal bir projeye çevirdi. Taşman, annesinin vefatından sonra memleketi Bolu’da hayata geçirilmesi amacıyla “Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı” Bolu Bağışçılar Vakfı Fonu aracılığıyla memleketine hediye etti.

Hafta sonu Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı’nın içeriğini belirlemek için düzenlenen çalıştaya, Bolu’da faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler ve akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram “ Kurulduğumuz yıldan bu yana yaklaşık 250 projeye hibe desteği verdik ve Bolu’ya katkı sunacak Kamu stk işbirliği ile bir çok paydaş projede de yer aldık. Bu gün kurucu üyelerimizden Haldun Taşman’ın şartlı bağış ile annesi adına açılan fonun detaylarını hep birlikte önceliklendiriyor olacağız. Bu çalışmaya tüm Bolu kamuoyu katılımı ve düşüncelerini alarak başlamak istedik katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Fonun nasıl kullanılacağını Bolu kamuoyu belirleyecek

Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’ün moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda katılımcılar, Bolu’da kadınlara, öğretmenlere, kız öğrencilere ve ebeveynlere yönelik yapılabilecek faaliyetleri belirleyip örnek projeler üretti. Çalıştaydan çıkan fikirler doğrultusunda hazırlanacak rapor Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip en uygun faaliyet planı dahilinde proje hayata geçirilecek.