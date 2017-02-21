Haber: Faruk ÇİDEM

Olay, Bolu'nun Yukarı Soku Mahallesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında çocuk parkında meydana geldi. İşitme ve zeka geriliği bulunan Mustafa Y. (57), parkta oyun oynayan kız çocukları S.Ş. (10), S.Y. (12), D.Y’ye (13) cinsel organını göstererek cinsel istismar ve tacizde bulunulduğu iddia edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mustafa Y.'nin adli tıp raporlarında zeka geriliği bulunduğu ve yaptığı hareketi algılayamayacağı düzeyde olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti bu raporun üzerine sanığın tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın 30 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.