Haber: Aysun BEYKOZ

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Melih Gökçek arasında Oda TV'nin bir paylaşımı yüzünden gerginlik yaşandı. Başkanlık sistemi hakkında bir kadın vatandaşın yaptığı olumsuz yorum hakkında Melih Gökçek videoyu kahkahalarla izlediğini belirtti. Bu paylaşıma kızan Tanju Özcan ise Gökçek'e sert bir şekilde tepki gösterdi. Tanju Özcan, Gökçek'in paylaşımının altına hakaret içeren kelimelerle "Neden güldün? Zeka özürlüsün herhalde. Salak. Kadın doğru söylüyor" dedi.

GENÇLİK KOLLARIDA DİYALOG İÇİNDE

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in arasında ki diyaloga iki partinin Bolu gençlik kolları da katıldı. CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Tanju Özcan'ın paylaşımı için "Tanju Özcan vurdu gol oldu" derken, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Taha Sönmezel "Maalesef bunları yazan bir milletvekili. Anladınız siz onu" diyerek ironik ifadelerde bulundu.



