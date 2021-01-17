Zenginsen yasak yok!

Haber:Volkan Yılmaz



Hafta sonu tatilini Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da geçirmek için seyahat ve konaklama izin belgesi alan ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son günlerde etkisini artıran yağış ve yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgelerini alarak otellere akın etti. Tüm yurtta sokağa çıkma yasağı bulunurken, Kartalkaya’da tatilciler gönüllerince kayak yaparak eğlendiler. Pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ailesiyle Karadeniz Ereğli'den gelen Talha Yazıcıoğlu, "Tatilimiz çok verimli geçiyor. Kar yağışı olsa biraz daha güzel olacak inşallah. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim.Kayak merkezlerinde de yasaklama vardı. Bu hafta sonu açıldı. Bizim şansımıza denk geldi. Hafta sonu yasaklarını burada geçirmek istedik. Güzel de oldu.Piste çıkış yasaklarının kalkmasına çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Yasaklar sebebi ile evlerinde kalma zorunluluğu olan vatandaşlar ise, “kayak pistleri sokak sayılmıyor mu? Bu ne adaletsizlik. Paran varsa yasak yok mu?” yorumunu yaptılar.