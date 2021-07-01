ZİÇEV Vekaletle Kurban Bağışı Alacak

Haber: Okay Özcan

Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinin verildiği ve bakımlarının yapıldığı ZİÇEV’de bu yıldan itibaren vekaletle kurban kesimine başladığını duyurdu. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV); 1982 yılında Ankara’da kurulmuş olup, Türkiye genelinde il ve ilçelerde açtığı 14 şubesiyle bugüne kadar on binlerce zihin ve beden engelli çocuk ve ailelerine eğitim, rehabilitasyon ve ayni-nakdi yardım hizmetlerinde bulunmuştur. Bakanlar Kurulu kararıyla Vergi Muafiyeti tanınan ve izin almadan yardım toplayabilen ender Vakıflardan biridir. 39 yıldır, Ülkemizin zihinsel engelli yavrularına ve ailelerine, gönüllü olarak hizmet sunmakta olan ZİÇEV’in hizmet verdiği zihinsel ve bedensel engelli çocukların ailelerin birçoğu muhtaç aileler olup ZİÇEV bu ailelerinde yardımcısıdır. ZİÇEV’de bu seneden itibaren her türlü yasal izin ve prosedürleri tamamlayarak, Noter huzurunda dini usullere uygun, veteriner kontrolünde Kurban Bayramı’nda VekaletleKurban Kesme kampanyası yaparak toplanan etlerin dağıtımını gerçekleştirecek.

KÜÇÜKBAŞ BİN 500 TL, BÜYÜKBAŞ HİSSESİ BİN 450 TL

Küçükbaş bin 500 TL, Büyükbaş hissesi bin 450 TL olarak belirlendi. ZİÇEV’den yapılan açıklamada, “Bağışladığınız kurbanlar, noter huzurunda, dini usullere uygun olarak, kamera önünde ZİÇEV güvencesiyle kesilecektir” ifadelerine yer verildi.

ZİÇEV’eVekaletle Kurban Bağışı yapmak isteyenler, ALO ZİÇEV’i arayarak tüm ayrıntıları öğrenebilir.

ALO ZİÇEV: 0549 100 05 10