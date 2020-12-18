Zihinsel engelli genç kız kayıp

Sağlık Mahallesinde ikamet eden yüzde 58 zihinsel engelli Ceylan Akar, Pazartesi gecesi evden çıktı. Yakınları Ceylan Akar’ın eve dönmemesi üzerine durumu polise haber verdi. Polis, engelli genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Zihinsel engelli genç kız kayıp

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Mahallesi Rasim Sokak’ta ikamet eden Akar Ailesinin 22 yaşındaki kızı Ceylan Akar, 14 Aralık gecesi evden çıktı. Yüzde 58 zihinsel engelli olan genç kızın eve geri dönmemesi üzerine ailesi Ceylan’ı aramaya başladı. Genç kızı hiçbir yerde bulamayan aile durumu hemen polise haber verdi. Polis zihinsel engelli Ceylan Akar’ı bulmak için çalışma başlattı.

Genç kızın kaçırıldığından şüphe eden ailesi, Ceylan’ı gören ve bulunduğu yeri duyanların hemen polise haber vermesini istedi.

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