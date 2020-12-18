Zihinsel engelli genç kız kayıp

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Mahallesi Rasim Sokak’ta ikamet eden Akar Ailesinin 22 yaşındaki kızı Ceylan Akar, 14 Aralık gecesi evden çıktı. Yüzde 58 zihinsel engelli olan genç kızın eve geri dönmemesi üzerine ailesi Ceylan’ı aramaya başladı. Genç kızı hiçbir yerde bulamayan aile durumu hemen polise haber verdi. Polis zihinsel engelli Ceylan Akar’ı bulmak için çalışma başlattı.

Genç kızın kaçırıldığından şüphe eden ailesi, Ceylan’ı gören ve bulunduğu yeri duyanların hemen polise haber vermesini istedi.