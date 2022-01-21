Zile basan herkese kapı açmayın!

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılar şimdi de apartmanlarda otaran vatandaşları hedef almaya başladı. Daire zillerine basan dolandırıcılar çeşitli bahaneler uydurarak, daire zillerine bastıktan sonra, ‘Kim o’ sorusuna karşın, dolandırıcı, ‘Karşı komşu geldi, ‘Su saatlerine bakacağız’ gibi çeşitli bahaneler uydurduktan sonra önce apartman kapısını açtıran sonra da evin kapısını açtırdıktan sonra evde bulunanları etkisiz hale getirip, hırsızlık olayını gerçekleştiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde aparman sakinlerine broşür dağıtarak, bu tür kişilere itibar etmemelerini belirterek şunları söylediler; “Bolulu vatandaşların çok dikkatli olması gerekir. Daire zillerine basan kişilerin, Kim o demesinin ardından zile basan kişinin kim olduğuna dair tam bir bilgi edinmeden apartman kapılarını açmasınlar. Hatta bir örnek vermek gerekirse, 2020 yılında Çorum ilinde, bir dairenin kapısını çalan şahsa kim o diye sormuş ve bu kişide hırsız olduğunu söylemiş fakat aile bireyi buna rağmen kapıyı açmıştır. Bolulu vatandaşların mağdur olmaması için çok dikkatli olmasını istiyoruz. Kesinlikle her çalan kapı ziline karşın kapılar açılmasın. Dolandırıcı ve hırsız kurbanı olmayın. Şüphelendiğiniz kişi veya kişileri mutlaka 112 Acil Servis hattına bildiri” dediler.