ZİLLER ÇALDI. DEĞİŞİKLİK VAR MI ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Doğumdan ölüme kadar insanların ihtiyaç duyduğu şey nedir diye sorarsanız? Benden “eğitim” cevabını alırsınız. “Niye ekmek su değil de eğitim dedin derseniz” eğitim almadan ekmek, su ve hayatta kalmamızı sağlayan diğer şeyleri yapabilir miyiz? Tabi ki yapamayız. Hatta ekmek, su bulsak bile onları nasıl yiyip içeceğimizi bilemeyiz yani eğitim insanlar için bu kadar önemlidir.

Peki, en çok eğitimi biz kimlerden ve nerde alırız? diye düşünürsek. Okula gitme yaşımız gelene kadar annemizden ya da babamızdan ve diğer aile fertlerinden bir şeyler öğreniriz ama en çok bilgiyi okulda öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan alırız. Bu durumda en çok eğitim aldığımız yer okuldur. Ancak ülkemizde uygulanan eğitim sistemi nedeniyle bunu söyleyemeyeceğim.

Evet, en çok eğitim aldığımız yer okuldur ancak ben okula gitmediğim için kendimi şanslı hissediyorum. “ O nasıl oluyor diyorsunuz değil mi? “ Hemen kısaca anlatayım. Okula gitseydim ezberci eğitim sisteminden bende payıma düşeni alırdım. O sınav senin, bu test benim derken, A,B,C şıkları arasında kaybolurdum. Yaratıcı düşünce diye bir şey kalmazdı. Kafamın içi hiç kullanmayacağım işime yaramayan bilgilerle dolardı. Bunlarla uğraşmadığım için çok şanslıyım. Ayrıca okulla gitmedim diye eğitim almadım sanmayın. Beni tanıyan insanlar birçok kişiden daha eğitimli daha üretken olduğumu söylerler.

Bunları niye anlattığıma gelince biliyorsunuz bu hafta okullar açıldı. Yetkililer her yıl olduğu gibi şu değişti. bu değişti diye açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları kimi zaman dikkatle, kimi zamanda gülümseyerek takip ettim. Bu açıklamalardan bazıları şöyle “Tatillerin sayısı artmış, okullarda zil olarak çalınmak üzere beste yapılmış bunu zil olarak çalmak mecburi olacakmış… “

Dikkatlice bakıp tüm açıklamaları incelersek, Yapılan işlerin eğitim sisteminin içeriğiyle alakalı şeyler olmadığını. Eğitim sistemimiz yine aynı şekilde sıkıcı yine ezberci olduğunu görürüz. Bence tüm bu yapılanlar sadece makyaj, Hâlbuki bizim makyaja değil bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacımız var. Bakın ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre çocukların en yaratıcı olduğu dönem “ okula gitmeye başlamadan önceki dönemmiş“ bunun çok ciddi bir şekilde bilim insanlarımız ve yetkililer tarafından incelenmesi okula başlayınca çocukların yaratıcılığına ne oluyor? diye araştırılması sorgulanması gerekir.

Birde bu sene geçen sene yapılan bir yanlıştan dönüldü. Yani şöyle:

Gecen sene iptal edilen Özel gereksinimi olan bireyler için Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti tekrar başlatıldı. Yalnız bu hizmet evde eğitimle aynı şeyler değil. Evde eğitim; okula gidemeyen çocuklar içindir. Örgün eğitim müfredatı uygulanır. Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ise, özel eğitim kurumuna yada özel eğitim okuluna devamı mümkün olmayan çocuklar içindir. Bunları çoğu kişi karıştırıyor. Altını çizerek anlatmak istedim. Evden dışarı çıkamayan ve özel gereksinimleri olan arkadaşlar evde özel eğitim alabilirler.

Tabi birde olaya şu açıdan bakmak gerek, bu karar düzeltildi ancak bizim Özel Eğitim verecek kaç Öğretmenimiz, kaç psikoloğumuza var? Açık söyleyeyim konuda ülkemizde yeterince yetişmiş işini bilen eğitimcimiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ülkemizin her yanından şikâyet duyuyorum. “Özel gereksinimi olan çocukları okula alıyorlarmış televizyon ile oyalıyorlarmış.” Haliyle böyle olunca eğitimde olmuyor.

Bakın sevgili yetkililer esas konuşacağımız tartışacağımız şeyler bunlar olmalı bırakın okul zili nasıl çalarsa çalsın. Hiç tatil olmasın ama okullarımızda ödev verilmesin gerçekten eğitim verilsin. Özel gereksinimi olan arkadaşlarımız için lafta değil gerçekten özel eğitim almış eğitimciler yetiştirilsin ve artık şu A,B,C şıklarını seçmemizi isteyen ezberci ve sıkıcı sistem yerine araştırmaya ve yaratıcığa teşvik eden bir sistem gelsin. İnanıyorum bizim bunları yapacak gücümüzde yeteneğimizde var o yüzden birazcık uğraşsak ve istesek bunların hepsini yaparız. Çok daha özgür bir ülkede çok daha mutlu insanlarla yaşayabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber - Bolu Olay Gündem Gazetesi