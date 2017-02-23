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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Zimmet davasında mahkeme başkanından sert sözler

    Bolu’da, 200 büyükbaş hayvanı satarak parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yargılanan kooperatif yöneticilerinin duruşmasında sinirlenen mahkeme başkanı, “15 yıllık hakimim, bugüne kadar yolsuzluk yapılmayan kooperatife rastlamadım” dedi.

    23 Şubat 2017 Perşembe 12:46
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    Zimmet davasında mahkeme başkanından sert sözler

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzebey Köyü’nde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 10 yöneticisi hakkında, köy adına alınan 200 büyükbaş hayvanı satarak parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zimmet’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan kooperatif yöneticisi 10 kişiden Selahattin Demirtaş ve diğer sanık avukatları hazır bulundu.

    “Zorla mı kooperatif kurduruyorlar”

    Duruşmada savunma yapması istenen Selahattin Demirtaş, “efendim biz köylüyüz…” dedikten sonra mahkeme başkanı araya girerek, “15 yıllık hakimim yolsuzluk yapılmayan kooperatif görmedim. Her gelen biz köylüyüz, cahiliz diyor. Bu işleri bilmiyorsanız kurmayın. Size zorla mı kooperatif kurduruyorlar” diyerek, zimmet suçunu işlediği belirlenen İhsan Düzgün, Ahmet Çiçek, Dursun Sirkeli ve Kamil Yılmaz’a 5'er yıl hapis cezası verdi.

    Diğer sanıklar, Selahattin Demirtaş, Ömerul Faruk Uysal, Şakir Özcan, Kamil Can Yaman, Nurettin Aracı ve Mustafa İpek hakkında ise beraat kararı verildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 200, Büyükbaş, Hayvanı, Satarak

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