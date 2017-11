Haber: Semih Baykal

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Nazım D. isimli memur Sayıştay Raporuna göre 2015 – 2016 eğitim öğretim döneminde Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü personel yemek fişi satışından 56 bin 325 lira ve 6 bin 600 lira olmak üzere iki ayrı zimmet olayı gerçekleştirdiği ve bu iki olayda toplam devletin 73 bin lira zarara uğratıldığı üzerine emekliliğe sevk edilmiş ve hakkında dava açılmıştı. Bu olayı bizde gazetemizden ve internet sitelerimizden ‘ Milli Eğitimde Zimmet Skandalı’ başlığıyla haber yapmıştık. Olayın kamuoyuna yansımasının ardında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM’DEN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI

“23 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Sayıştay Başdenetçisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler neticesinde; 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılları personel yemek hesabında memurlardan alınan katkı paylarının eksik yatırıldığının tespiti üzerine, sorumluluğu bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri personeli N.D. hakkında Valilik Makamının 07/03/2017 tarihli onayına istinaden yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 15/05/2017 tarihli Soruşturma Raporuna istinaden N.D. hakkında “Maaş Kesim Cezası” uygulanmış, eksik yatırıldığı tespit edilen toplam 6.616,55 TL ilgiliden yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek bankadaki yemek hesabına yatırılmıştır. Ayrıca N.D. isimli personel hakkında 29/05/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen memur hakkında 05/10/2017 tarih ve 2017/155 sayılı İddianame ile “Zimmet” suçundan Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştır. Adı geçen personel kendi isteği üzerine 13/06/ 2017 tarihinde emekliye sevk edilmiştir.”