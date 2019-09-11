Zimmetine geçirdikleri şok etti

Bolu PTT Şube Müdürlüğü gelen ve giden kargo bölümünde çalışırken, gelen kargoların içerisindeki eşyaları zimmetine geçiren Zeki K., 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. PTT görevlisinin zimmetine geçirdiği eşyalar ise şok etkisi yarattı.

Zimmetine geçirdikleri şok etti

Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz yıl Bolu PTT Şube Müdürlüğünde gelen ve giden kargo servisinde çalışan ve yatacak yeri olmadığından geceleri de çalıştığı kurumda yatıp kalktığı iddia edilen Zeki K.’nın “Zimmet” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı.

Zimmet suçunu işleyen Zeki K.’nın, gelen kargoların içerisinde bulunun bir takım palyaço seti, bir takım inekli bebek takımı ile bir takım bebek zıbınını zimmetine geçirdi ve bu olayların kurumun kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti Savcının verdiği mütalaa sonrası Zeki K.’ya 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi. Zeki K.’nın bu olaydan sonra işyerinden ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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