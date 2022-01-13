Zincir marketlere yeni uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı esnafların, zincir marketler nedeniyle zor duruma düştüğünü  belirlenmesinin ardından zincir marketlere bazı ürünlerin satışının  yasaklaması gündeme geldi.

Zincir marketlere yeni uygulama


Haber: S. Özge Yücel

Başkan Recep Erdoğan bakkal, mobilyacı, beyaz eşyacı gibi küçük esnafın korunmasını sağlayacak talimat verdi. Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Önünüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifi kapsamında hizmet alanı küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.

Zincir marketler ve AVM'ler ile ilgili TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarını iletti. Zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirterek belli ürünlerin satışının buralarda sınırlanmasını istedi. AVM'lerin belli saatlerde açılması, aralarına belli bir mesafe konulması gibi talepler de oldu.

Teklifte, 400 metre karenin altındaki marketlere beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları, gibi ürünlerin satışı yasaklanacak. Buralarda sadece gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek.

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