zincir marketlerin oy kullanmasına Bolu TSO’dantepki

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’da, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde zincir marketlerin oy kullanmak için yetki alması komite adayları tarafından tepkiyle karşılandı. 3 dönemdir Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüten Türker Ateş’in karşısına ‘Gıda Komitesi’nden aday olarak çıkan Ergün Söbütay da, konuyla alakalı basın açıklaması yaptı.

“Demokratik bir yarışa gireceğimizi düşünüyorduk”

15 meslek grubundan yaklaşık 3 bin üyenin oy kullanacağı seçimlerde, diğer illerde tarafsız kalan ulusal markaların Bolu’da taraf olma girişimleri olduğunu belirten Söbütay,

“Büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye Odalar ve borsalar birliği Bolu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde, demokratik bir yarışa gireceğimizi düşünüyorduk. Ancak geldiğimiz nokta itibarı ile Türkiye’nin hiçbir yerinde oy kullanmayan kurumsal marketler zincirlerinden birisinin oy kullanmak için ticaret odasından yetki belgesi aldığı, başka bir kurumsal marketin ise yetki belgesi almaya hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız”

dedi.

“Dışarıdan oy getirip bu şehrin insanının iradesine ipotek koymak kimsenin hakkı değildir”

Amaçlarının yerel esnafın sesi olmak olduğunu belirten Ergün Söbütay,

“Meslektaşlarımıza destek olmak adına son 2 yıldır, özellikle pandemi sürecinde yalnız bırakılan insanlarımızın dertlerine, sıkıntılarına duyarsız kalan yönetime Bolu’nun insanının yalnız olmadığını göstermek adına böyle bir yola çıktık. Ama görülüyor ki şehrimizin gerçeklerinden uzak, bu şehrin iş insanlarıyla arasına mesafe koyanlar bugün umudunu şehir dışından getirecekleri ki tekrar söylüyorum hiçbir yerde taraf olmayan ancak Bolu özelinde oy kullanacak ulusal markalara bağlamışlar. Dışarıdan oy getirip bu şehrin insanının iradesine ipotek koymak kimsenin hakkı değildir”

diye konuştu.

“Bu süreçten başarılı olarak çıkacağız”

Söbütay, her şeye rağmen seçimlerden başarılı bir sonuçla çıkacaklarını belirterek,

“1 Ekimde başlayan ve Türkiye’nin her yerinde seçim heyecanı yaşanıyorken, Bolu’da böyle bir yanlışla alakalı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu bilgilendirdiğimin de özellikle bilinmesini isterim. Böyle bir yanlışa müsaade etmeyeceklerini de umuyorum. Allah’ın izniyle deyip çıktığımız bu yolda, bu gün amacımızdan her ne olursa olsun, her kim gelirse gelsin herhangi bir sapma yoktur. İnanıyorum ki iş insanlarımızın, hemşerilerimizin ve arkadaşlarımızın desteği ile bu süreçten başarılı olarak çıkacağız."

ifadelerini kullandı.