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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Zincirleme kaza trafiği felç etti

    Bolu’da Gölyüzü kavşağında bir otomobil ve iki tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanamazken trafik yaklaşık iki saat kilitlendi.

    08 Ağustos 2017 Salı 14:41
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    Zincirleme kaza trafiği felç etti
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    HABER:Semih Baykal
    Kaza saat 13:30 sıralarında D-100 karayolu meydana geldi. İlimiz Gölyüzü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 34 JA 6694 tır’a arkasından gelen 14 GB 414 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 JA 6694 plakalı tır önünde duran bir otomobile çarptı. Kazada otomobil metrelerce sürüklendi. Hiç kimsenin yara almadan kurtulduğu zincirleme kazada 14 GB 414 plakalı tır çarpmanın etkisiyle yol arıza yaptı ve ortasında kaldı. Yolda kalan tır 1 saat boyunca trafiğin aksamasına neden oldu.  Trafik polisi ekipleri de yolda başka herhangi bir kazanın yaşanmaması için ve trafiğini bir an önce açılması için uzun uğraşlar verdi. Tırın olay yerine çağrılan bir vinç yardımıyla kenara alınması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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