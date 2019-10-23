Zincirleme trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çayören mevkisinde Şafak Evcin idaresindeki 14 KB 382 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Aynı yönden gelen Ahmet Alp'in kullandığı 06 VOT 52 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı. Yaşanan feci kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile Cevat ve Perihan Cort'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan aynı araçtaki Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Alp, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 09:56