Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı



Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Yolda, çalışmanın başladığı noktada İstanbul yönüne giden İsmail Şanlı yönetimindeki 16 CYS 20 plakalı soğan yüklü tır, Şükrü Sevgilioğlu idaresindeki 78 AAU 628 plakalı demir yüklü TIR, Yaşar Çaylak'ın kullandığı TIR ile Yiğit Er idaresindeki 34 HY 9380 hafif ticari araç ve İdris temiz yönetimindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüleri İsmail Şanlı ve Yaşar Çaylak ile İdris Temiz'in kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin Temiz, Defne Temiz, Hazal Temiz, Kuzey Temiz yaralandı. Kazada TIR sürücüleri araçlarında sıkıştı. Sıkışan sürücüler, itfaiyenin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alın

Kazada tırlardan birinde yüklü soğanlar otoyola saçıldı. Otoyolun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan İstanbul yönü temizliğin ardından ulaşıma açıldı.

Aynı yerde kaza olmuştu

Yol çalışmasının olduğu aynı noktada geçen hafta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yoldaki çalışmanın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.