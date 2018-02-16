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16 Şubat 2018 Cuma
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    • Zincirleyerek ölüme terk ettiler

    Bolu'da bir evin bahçesine zincirlenerek ölüme terk edilen köpeğe ait görüntüler yürekleri sızlattı. İddiaya göre Bolu Belediyesi'ne bildirdi, köpek sahipli olduğu gerekçesiyle koruma altına alınamadı.

    16 Şubat 2018 Cuma 09:02
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    Zincirleyerek ölüme terk ettiler

    HABER:Esra Öztürk

    Bolu'nun Yenicepınar Köyü'nde bir evin bahçesine zincirlenerek terk edilen köpeği Mehtap Ünal isimli kişi görüntüledi. Köpeğin dişi olduğunu söyleyen Mehtap Ünal, “Sevgililer Günü'nü kutlamak için Bolu Abant'ta gidiyorduk. Yanlış bir yola girdik. Yoldan geçerken bana çaresizce bakan bir köpek gördüm. O an durumu idrak edemediğim için arabadan inmedim. Kalacağımız otele gittik. İçimde bir sıkıntı oluştu. Sabaha kadar uyuyamadım. Bir gün sonra yanıma mama ve su alarak o köyü tekrar bulmaya çalıştım. Arabadan inip köpeğe yaklaştığımda gözlerime inanamadım" dedi.

    Ünal sözlerine şöyle devam etti, "Çukur gibi bir yerden akan lağımın hemen yanında, kıpırdamakta zorluk çekeceği kadar kısacık bir iple kazığa bağlandığını gördüm. Şiddetli bir lağım kokusu vardı, yerler balçık içerisindeydi. Biraz daha yaklaşınca hayvanın ayaklarının bitkinlikten hareket etmediğini fark ettim. Gözünün kenarında da kurtçuklar vardı. Arka bacakları tamamen yara bere içerisindeydi. Havlayamıyordu sadece gözlerimin içine bakıyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Arabadan mamayı aldım. Poşeti görünce yalvarır gibi bakmaya başladı. Korkunç bir ağrı çöktü içime. Hiç nefes almadan bir torba mama yedi. Beş şişe su vardı arabada. Onu da getirdim. Hepsini içti. Gözlerime inanamadım o an” dedi.

    Hayatımın travmasını yaşadım diyen Ünal, “Köpeği besledikten sonra biraz kendime geldim. Etrafta birkaç ev olduğunu fark ettim. Kapılarını çaldım, açan olmadı. Biraz bekledim, tesadüfen bir kadın dışarı çıktı. Gülerek, 'Ne oldu?' diye sordu. Köpeğin sahibini solup, olmadığını sordum. Umursamaz bir tavırla yan komşu olduğunu söyledi. Köpeğin neden bu halde olduğunu sorduğumda, yine umursamaz bir tavırla, 'Birkaç yıl önce kocası öldü, bakmıyor işte' dedi. Gayet umursamaz bir tavır içerisindeydi. Orada bir canlının silüeti vardı. İnsan olması gerekmiyor” dedi.

    Köpeğin durumunu ihbar etmek üzere Bolu Belediyesi'ni aradığını söyleyen Mehtap Ünal, “Köpeğin sahibi varsa, alamayız dediler. İnanamadım. Durumu tekrar anlatmaya çalıştım. Yaraları olduğunu ve ölüme terk edildiğini söyledim. Birini yönlendireceklerini söylediler ancak herhangi bir geri dönüş olmadı. Çektiğim fotoğrafları ve videoyu hayvan haklarını koruyan bir Whatsapp grubuna gönderdim. Onlarda Bolu Belediyesi'ni aramışlar. Belediye yetkilileri, 'Siz alın, bakımını yapın. Biz sahiplendiririz' demişler. Böyle bir açıklama olabilir mi? Köpeği alıp, kendimle İstanbul'a götüreceğim. Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ise konudan haberdar olduklarını belirterek açıklama yapmaktan kaçındı ve açıklama yapmak istemedi.

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