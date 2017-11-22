Haber: Semih BAYKAL

İlimizin Mudurnu ilçesinde bin 890 yılından bu yana faaliyet gösteren Ziraat Bankası 154’üncü yaşını kutladı. Mudurnu’da bir restoranda bir araya gelen banka personeli ve davetliler sohbet ederek yemeklerini yediler. Merkez dahil olmak üzere ilimizde 12 bin kişiye hizmet veren Ziraat Bankası yönetimi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Ziraat Bankası Mudurnu Şube Yöneticisi Berhan Demirdaş yaptığı açıklamada; “Merkez ile birlikte yaklaşık 12 bin hemşerimize direk hizmet veriyoruz. Sizlerinde katılımı işe ilçede ulaşabildiğimiz emekli personelimiz ile birlikte Bir Bankadan Daha fazlası olan Bankamızın yaşını hep beraber kutladık” ifadelerini kullandı.