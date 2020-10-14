Ziraat Bankası, BAİBÜ’ye sponsor olacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Ziraat Bankası arasında kurumsal dayanışma kapsamında protokol imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen törenle, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Ziraat Bankası Bolu Girişimci Şube Müdürü Hediye Kuru protokol imzaladı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Ziraat Bankası Portföy Yöneticisi Suat Ördek de hazır bulundu. Protokol kapsamında Ziraat Bankası, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde üniversiteye sponsorluk desteği verecek. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de kampüslerinde Ziraat Bankası’na ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yapılması için reklam ve stant alanı tahsis edecek.