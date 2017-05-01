HABER: Aysun Beykoz

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Bolu’da çiftçilere destek olmak ve kaliteli ürün elde etmelerini sağlamak amacıyla fide dağıtımı yapıldı. Eski mezbahasının bulunduğu alanda yaklaşık 350 kişiye toplam 130 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Her yıl çiftçilerimize destek olmak amacıyla fide dağıtımı yapıyoruz. Bolu’ya iyi hizmet edebilmek için çiftçimize daha iyi hizmet edebilmek için Antalya Kumluca’dan getirdiğimizfideleri çiftçilerimize dağıttık. Bundan sonra da daha kaliteli ürünler alınması için bu faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.