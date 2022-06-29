Ziraat Odası çiftçinin derdini dinledi

Yoğun sağanak ile birlikte Büyüksu deresi havzasında yer alan Yazıören, Ahmetler, Oğulduruk, Tatlar, Çatakören ve Mengen yolu üzerinde yer alan köylerde meralar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yazıören ve Ahmetler köylerinde bazı evleri, ahırları ve samanlıkları su bastı. Evlerin bostanlarının yanı sıra buğday, arpa, mısır ve patates tarlaları da su altında kaldı. Örencik, Ilıcakınık, Okçular, Büyükberk, Küçükberk, Çayırköy, Köprücüler ve Doğancı köylerinde ise taban suyu yükselmesinden dolayı tarım alanları büyük hasar gördü.

Bolu Ziraat Odası afetten etkilenen çiftçileri ziyaret ederek dertlerini dinledi. Ekinleri sular altında kalan çiftçiler, aşırı yağışlar sonrasında her zaman aynı durumla karşılaştıklarını Ziraat Odası yetkililerine bildirdi. Afetten etkilenen çiftçiler ile görüşen oda yetkilileri, sel felaketinin etkilerinin kalıcı olarak devlet eli ile çözülmesi için uğraşacaklarını açıkladı.